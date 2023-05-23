- Игрок в красной форме первый играет в мяч, игрок в белой — опаздывает. Мы также видим замах, происходит контакт. Сергей сразу без паузы определяет, что для него это нарушение правил. В ЭКС РФС у нас были споры, но решение ЭСК: Карасев принял правильное решение, высказался Иванов в эфире "Матч Премьер".
Принципиально дерби между "Спартаком" и ЦСКА закончилось победой команды Гильермо Абаскаля. Нужные три очка красно-белому коллективу принес Квинси Промес, оформивший дубль. Главный рефери поединка Сергей Карасев, представляющий Москву, принял решение наказать ЦСКА 11-метровым за неаккуратную игру в своей штрафной площадке хавбека армейцев Виктора Мендеса против нигерийца Виктора Мозеса. Голландец сумел переиграть Игоря Акинфеева только со второй попытки. Сам пенальти голкипер ЦСКА отбил, но Промес сумел добить мяч в сетку ворот ЦСКА. Результат дерби обострил борьбу за серебряные медали. Теперь идущий третьим "Спартак" отстает от дружины Владимира Федотова, которая идет на строчку выше, всего на 1 турнирный балл.
Член ЭСК РФС: Карасев верно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче со "Спартаком"
Член ЭСК РФС Николай Иванов заявил, что рефери Сергей Карасев принял верное решение, назначив 11-метровый в ворота ЦСКА против "Спартака" (2:1).
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