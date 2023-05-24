По информации источника, бразильский защитник также может пропустить и суперфинал Кубка России, который пройдет 11 июня. У Кайо мышечная травма. На этой неделе футболист должен пройти повторное обследование, после которого станут известны конкретные сроки восстановления.
До конца сезона "Краснодару" предстоит сыграть с ЦСКА 27 мая и 3 июня с "Ахматом" в РПЛ. Финал Кубка России с армейцами пройдет 11 июня.
Кайо получил травму в матче с "Ростовом" (3:0). Всего за "Краснодар" защитник сыграл 27 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": защитник "Краснодара" Кайо больше не сыграет за команду до конца сезона
Защитник "Краснодара" Кайо выбыл из-за травмы до конца текущего сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"