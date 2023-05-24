"Наши цели - выиграть два оставшихся матча, чтобы на мажорной ноте уйти на перерыв, а потом готовиться к следующему сезону. Сможем ли в следующем сезоне бороться за чемпионство? Если наши молодые ребята прибавят, а остальные сохранят свой уровень или тоже чуть повысят, то можем", - цитирует Скопинцева "Чемпионат".
Московское "Динамо" после 28 проведенных туров располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Столичная команда набрала 45 очков. От шестого места "бело-голубых" отделяет один балл, от пятого - четыре. Текущий розыгрыш чемпионата России завершится через два тура. В рамках предпоследнего, 29-го тура РПЛ "Динамо" примет на своем поле "Локомотив". Завершит нынешний сезон столичная команда выездом в Оренбург, где встретиться с одноименной командой.
Скопинцев: если молодые ребята прибавят, а остальные сохранят свой уровень, то "Динамо" сможет бороться за чемпионство
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев считает, что при определенных условиях клуб сможет бороться за победу в РПЛ на будущий сезон.
Фото: ФК "Динамо"