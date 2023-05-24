26-летний уроженец Барнаула выступает за "Спартак" с лета 2020 года. За это время Соболев принял участие в 105 матчах, в которых получил 39 желтых карточек. 22 из них были показаны нападающему красно-белых за неспортивное поведение. В общей сложности с учетом новой дисквалификации из-за дисциплинарных наказаний он пропустил 22 игры в составе московской команды.
За три полных сезона Соболев забил за "Спартак" 48 голов и сделал 23 результативные передачи.
Напомним, сегодня футболист получил 4-матчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес соперника в дерби против ЦСКА. В нынешнем сезоне Соболев уже не появится на поле в официальных встречах. Контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Источник: Telegram-канал "ПроСпартак"
Нападающий "Спартака" Соболев чаще всего получал желтые карточки за неспортивное поведение – 22 из 39 предупреждений
Форвард "Спартака" Александр Соболев чаще всего наказывался арбитрами за неспортивное поведение в составе московской команды.
Фото: ФК "Спартак"