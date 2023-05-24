- Многие болельщики и СМИ были недовольны детальным обсуждением скандального эпизода и тем, что ему предшествовало. Мы солидарны с ними. Однако нам приходится участвовать в ней с целью защиты своих игроков, а не ради очернения (с целью дисквалификации) футболистов соперника, с чем мы столкнулись сегодня на заседании КДК РФС. Такое было и в первом круге, когда "Спартак" действовал по тем же лекалам — был поднят шум с целью дисквалификации нашего главного тренера, - приводит комментарий Брейдо "Чемпионат".
Игры столичных "Спартака" и ЦСКА в этом сезоне проходят со скандалом. В поединке 1-го круга, который закончился со счетом 2:2, произошла словесная перепалка между наставниками двух московских грандов Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем. Оба тренера были дисквалифицированы (испанец на 1 игру, а россиянин – на 2 (один поединок условно). В минувший уик-энд ЦСКА и "Спартак" снова встречались друг с другом. В этот раз сильнее оказался красно-белый коллектив. Но матч также запомнился большим скандалом. Спартаковский форвард Александр Соболев и защитник армейцев Виллиан Роша были удалены с поля за показывание нецензурного жеста. Отметим, что россиянин показывал его в адрес бразильца, а защитник ЦСКА повторял жест для того, чтобы сообщить о поведении Соболева. Вчера КДК рассудил этот эпизод следующим образом. Соболев получил 4-матчевый бан на игры РПЛ, а Роша был оправдан. Его красная карточка была отменена.
ЦСКА — о скандале с Рошей: "Спартак" в первом круге действовал по тем же лекалам
Директор по связям с общественностью ЦСКА Кирилл Брейдо высказался по поводу скандала с футболистом команды Виллианом Рошей.
Фото: "Чемпионат"