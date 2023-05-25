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Агент Антона Миранчука: летом переход в Европу сложно будет осуществить, надеюсь, через год ситуация изменится

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Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука, высказался о перспективах ухода игрока из московского клуба.
Фото: "Матч ТВ"
- Летом переход Антона Миранчука в Европу сложно будет осуществить, надеюсь, через год ситуация изменится. У него год контракта еще, это срок довольно приличный. За это время многое может поменяться, могут произойти разные эпизоды и повлиять на судьбу.

Миранчук - воспитанник "Локомотива". В России полузащитник играл только за железнодорожников. Брат-близнец Антона Алексей Миранчук выступает в итальянской Серии A за "Торино" на правах аренды из "Аталанты". Контракты обоих братьев со своими клубами рассчитаны до лета 2024 года. Антон Миранчук сыграл 32 матча за "Локомотив" в текущем сезоне, отметившись 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Источник: Metaratings


Миранчук Ан Шпинев Локомотив
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