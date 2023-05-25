– Оба показали вроде бы одинаковые вещи, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект. Поэтому он и получил такую дисквалификацию. Состоялась показательная порка, но, наверное, все логично. Футбол смотрят и дети, и женщины — такие жесты показывать нельзя, — передает слова Нигматуллина "Чемпионат".
21 мая в Москве на "Открытие Банк Арене" была проведена игра 28-го тура чемпионата России по футболу. В рамках нее "Спартак" одержал домашнюю победу над ЦСКА со счетом 2:1. В середине второго тайма форвард хозяев Александр Соболев направил непристойный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши. Бразилец обратился к арбитрам и повторил действие Соболева, намекнув на то, что игрока красно-белых следует удалить. Рефери Сергей Карасев принял решение изгнать с поля обоих футболистов.
Накануне состоялось собрание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По его итогам красную карточку Виллиана Роши отменили. Удаление Александра Соболева при этом осталось в силе. Более того, форварду красно-белых дали дисквалификацию на 4 матча.
Нигматуллин: Соболев и Роша показали одинаковые жесты, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект
Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал решение КДК РФС о 4-матчевой дисквалификации форварда красно-белых Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"