Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
22:00
ЧелсиНе начат

Нигматуллин: Соболев и Роша показали одинаковые жесты, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал решение КДК РФС о 4-матчевой дисквалификации форварда красно-белых Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"
– Оба показали вроде бы одинаковые вещи, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект. Поэтому он и получил такую дисквалификацию. Состоялась показательная порка, но, наверное, все логично. Футбол смотрят и дети, и женщины — такие жесты показывать нельзя, — передает слова Нигматуллина "Чемпионат".

21 мая в Москве на "Открытие Банк Арене" была проведена игра 28-го тура чемпионата России по футболу. В рамках нее "Спартак" одержал домашнюю победу над ЦСКА со счетом 2:1. В середине второго тайма форвард хозяев Александр Соболев направил непристойный жест в адрес защитника гостей Виллиана Роши. Бразилец обратился к арбитрам и повторил действие Соболева, намекнув на то, что игрока красно-белых следует удалить. Рефери Сергей Карасев принял решение изгнать с поля обоих футболистов.

Накануне состоялось собрание контрольно-дисциплинарного комитета РФС. По его итогам красную карточку Виллиана Роши отменили. Удаление Александра Соболева при этом осталось в силе. Более того, форварду красно-белых дали дисквалификацию на 4 матча.


Спартак ЦСКА Нигматуллин Соболев Роша
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Отец Сафонова – об обвинениях экс-жены вратаря "Краснодара" в адрес сына: человек хочет пропиариться
Смородская – о новом контракте Баринова с "Локомотивом": теперь он вряд ли уедет в Европу 2
Хлусевич: вижу в "Спартаке" перспективу побороться с "Зенитом" за чемпионство в следующем году 1
Экс-супруга Сафонова сообщила, что голкипер "Краснодара" хочет забрать у нее 2-летнюю дочь и взыскать алименты 1
Стало известно расписание трансляций всех матчей 29 тура РПЛ
Деменко – о возможном трансфере Малкома в топ-клуб: ему стоит поехать. Это поднимет имидж "Зенита" 1
Червиченко – о продлении контракта Дзюбы с "Локомотивом": он отлично вписался, это действительно его команда 1 эксклюзив
Червиченко - о дисквалификации Соболева: если была возможность, то можно было дать и больше игр 2 эксклюзив
Нигматуллин: Соболев и Роша показали одинаковые жесты, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект 3
Булыкин: "Локомотиву" было важно оставить Баринова. Дмитрий – лидер команды
Бушманов – об интересе красно-белых к Глебову: в "Спартаке" есть игроки не слабее. Литвинов более перспективный
Первый тренер Соболева – о решении КДК РФС: отстранение на 4 матча — это несправедливо 16
Селюк: Кордоба и Конате могут покинуть РПЛ после окончания нынешнего сезона
Яровинский может возглавить селекционный отдел московского "Динамо" 1
Колосков – о длительной дисквалификации Соболева: считаю, что совершенно справедливо 2