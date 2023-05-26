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Спортдиректор "Факела": Свинов вернется в "Спартак". У нас нет права выкупа

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Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов рассказал о будущем голкипера Ильи Свинова.
Фото: ФК "Спартак"
- По окончании сезона Илья вернется в "Спартак". У "Факела" нет права выкупа, - приводит комментарий Котова "СЭ".

"Факел" Вадима Евсеева ведет борьбу за сохранение прописки в РПЛ на следующий сезон. Воронежцы сумели обезопасить себя от прямого вылета, но пока команда находится в зоне стыков. Воронежский коллектив отстает от "Крыльев Советов", которые находятся на спасительном 12 месте, на 2 турнирных балла. Примечательно, что в этот уик-энд коллективы сыграют между собой в Воронеже. Российский голкипер Илья Свинов сыграл в рамке ворот "Факела" 23 игры, в которых пропустил 34 мяча. Также в активе Ильи 7 матчей без пропущенных голов.


Свинов Спартак Котов Факел
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