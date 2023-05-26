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Борис Игнатьев: Дзюба не смог бы вытащить "Торпедо" один

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Вице?президент "Торпедо" Борис Игнатьев поделился своей точкой зрения на отказ москвичей от трансфера Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"
- Наверное, здесь Ходоровский прав, Дзюба не смог бы вытащить команду один. Клубы, завязанные на одном футболисте, почти никогда не добиваются успеха. При Дзюбе могло бы что?то измениться в лучшую сторону, но незначительно. "Торпедо" с ним все равно не смогло бы конкурировать с "Зенитом", "Спартаком" или ЦСКА, - приводит мнение Игнатьева "Матч ТВ".

Сегодня один из руководителей столичного "Торпедо" в интервью рассказал о ходе переговорах с российским форвардом Артемом Дзюбой. Также функционер назвал причину, по которой трансфер не состоялся. Дело в больших финансовых требованиях Артема. Решение автозаводского коллектива не подписывать трудовое соглашение с Дзюбой можно считать ошибочным. Ведь клуб за 3 тура до конца российского первенства потерял шанс остаться в РПЛ на следующий сезон. Теперь черно-белым снова придется пробиваться в высший дивизион через Первую лигу.

Дзюба же после отказа "Торпедо" сумел найти команду и подписал договор с "Локомотивом". За 11 игр в футболке московского клуба он сумел забить 8 голов и оформить 4 ассиста. Вчера "Локомотив" переподписал соглашение с Дзюбой до 2024 года. "Локомотив" за два тура до конца РПЛ находится на 9-й позиции.


Игнатьев Б Дзюба Торпедо
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