- Что касается моего будущего, то после окончания сезона сядем с руководством и обсудим все. Думаю, к началу сборов определимся. Конечно, мне хотелось бы остаться. Я в "Урале" уже три года, ко мне все хорошо относятся, тренерский штаб доверяет. Для меня главное — играть, а в ЦСКА с практикой сложно, пока есть Игорь Акинфеев, - приводят комментарий Помазуна "РИА Новости".
Российский страж ворот Илья Помазун в этом сезоне провел в рамке ворот "Урала" 38 игр, в них он пропустил 55 голов, 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Россиянин защищает цвета екатеринбургского коллектива на правах аренды. Права на футболиста по-прежнему принадлежат столичному ЦСКА. Летом вратарь будет обязан вернуться в стан московского клуба. Ворота армейцев защищает многолетний лидер и капитан 37-летний Игорь Акинфеев. В этом сезоне Игорь 10 раз ушел с поля без пропущенных мячей. На счету Акинфеева 30 пропущенных мячей. В августе Помазуну исполнится 27 лет. Сегодня он помог "Уралу" обезопасить себя от вылета. Екатеринбуржцы разгромно обыграли "Химки" Андрея Талалаева (3:0).
Помазун: мне хотелось бы остаться в "Урале". В ЦСКА с практикой сложно, пока есть Акинфеев
Российский голкипер Илья Помазун поделился своими планами на будущее.
Фото: Sport24