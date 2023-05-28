– У руководства "Торпедо" нет официальных бумаг о запрете на покупку новых игроков. У "Торпедо" нет никаких проблем с финансированием. Мы на постоянной связи с РФС, а если у них будут вопросы, то мы сможем на все ответить, — передает слова Савина "Чемпионат".
Ранее в прессе появилась информация о том, что московское "Торпедо" имеет экономические проблемы. Отмечалось, что из-за них "автозаводцы" не смогут подписывать новичков в летнее трансферное окно.
Столичное "Торпедо" в текущем сезоне не сумело сохранять прописку в Российской Премьер-Лиге. "Автозаводцы" досрочно вылетели в Первую лигу, поэтому в последних турах чемпионата страны они играют без турнирной мотивации. После 29 матчей московскому клубу удалось записать в свой актив 13 очков. Он занимает 16-ю позицию в таблице РПЛ.
Президент "Торпедо" Савин: у нас нет запрета на покупку новых игроков
Ярослав Савин, президент столичного "Торпедо", отреагировал на слухи о том, что его команда предстоящим летом не сможет совершать трансферы из-за долгов.
Фото: ФК "Торпедо"