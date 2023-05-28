– Выступая в России, я ни разу не сталкивался с расизмом. И от моих знакомых легионеров никогда не слышал ничего подобного. Мне нравится жить и играть в России, – цитирует Клаудиньо ТАСС.
26-летний Клаудиньо оказался в стане петербургского "Зенита" в августе 2021 года. Российский клуб заплатил за трансфер бразильца из "РБ Брагантино" 12 миллионов евро. Летом 2022 года южноамериканский футболист заключил новое соглашение с клубом с берегов Невы. Оно рассчитано до июня 2027 года.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Клаудиньо принял участие в 24-х матчах. Бразильский атакующий полузащитник сумел записать на свой счет 5 голов и 10 ассистов.
Клаудиньо: ни разу не сталкивался с расизмом, выступая в чемпионате России
Атакующий хавбек петербургского "Зенита" Клаудиньо ответил на вопрос о том, сталкивался ли он с расизмом в России.
Фото: ФК "Зенит"