- К сожалению, желтые карточки. Если брать субъективно, двойные стандарты по карточкам пошли, получили красную. Я не оправдываю Артема, надо быть более хладнокровным. В центре поля катиться, когда желтую имеешь... Это футбол, эмоции, нельзя никого обвинять. Не думаю, что матч проигран. Но тем красен футбол, было весело, - приводит комментарий Ташуева "Матч ТВ".
Сегодня "Ахмат" в гостях уступил в результативном поединке "Ростову" Валерия Карпина, прервав свою победную серию из 3-х матчей. Уже к 11-й минуте мяч дважды побывал в сетке ворот грозненского клуба. Оба раза отличился Егор Голенков. Но "Ахмату" удалось перевернуть игру, сравняв счет. Голами у дружины Ташуева отметились Гамид Агаларов и Владислав Карапузов.
Но во втором тайме опорный хавбек гостей Артем Тимофеев получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Это решение судьи не позволило "Ахмату" увезти очки. Три очка дончанам принес воспитанник "Зенита" Данила Прохин, играющий на позиции центрального защитника. Теперь дончане имеют реальные шансы забраться в тройку по итогам сезона. Для этого им необходимо обыгрывать ЦСКА.
Наставник "Ахмата" Ташуев: не оправдываю Тимофеева. Но что касается карточек, то пошли двойные стандарты
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался по поводу поединка с "Ростовом" (2:3) в рамках 29-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"