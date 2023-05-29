- Спасибо футбольному клубу "Динамо", но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии касаемо моей работы в России. Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе, - передает слова Йокановича Sport24.
19 мая 2023 года официальный телеграм-канал московского "Динамо" объявил о расторжении контракта с сербским главным тренером Славишей Йокановичем по обоюдному согласию. 14 мая после крупного домашнего поражения от "Ахмата" со счетом 0:3 руководители бело-голубых объявили, что к оставшимся до конца сезона матчам команду будет готовить другой тренер.
Йоканович: не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в "Динамо"
Экс-главный тренер московского "Динамо" Славиша Йоканович отреагировал на просьбу прокомментировать свою работу с бело-голубыми.
Фото: ФК "Динамо"