"У Флорентина контракт будет действовать еще два года. Мы не ведем никаких переговоров с другими клубами по поводу Флорентина и остальных игроков клуба. Про "Локомотив" и "Зенит" - это не более чем разговоры", - цитирует Андреева Sport24.
24-летний аргентинский атакующий полузащитник Габриэль Флорентин перешел в "Оренбург" в августе прошлого года. Игрок подписал контракт с оренбуржцами до лета 2025 года. В этом сезоне он отличился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами в 23 матчах за оренбургский коллектив. Напомним, ранее футболист заявил, что его люди поддерживают контакт с "Зенитом" и "Локомотивом", которые проявляют интерес к аргентинцу.
Андреев: "Локомотив" и "Зенит" - это не более, чем разговоры. "Оренбург" не ведет переговоров по поводу Флорентина
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что клуб не ведет никаких переговоров с другими командами о переходе хавбека Габриэля Флорентина.
Фото: "Матч ТВ"