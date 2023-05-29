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Спортивный директор "Локомотива": никаких обращений от "Зенита" по Пиняеву не было. Желания расставаться с игроком нет

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Спортдиректор "Локомотива" Дмитрий Ульянов рассказал, что "Зенит" не обращался по поводу форварда Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"
"Никаких обращений от "Зенита" не было, переговоров не ведем. Желания расставаться с Пиняевым нет. Мы строим молодую российскую команду на долгие времена", - цитирует Ульянова "РИА Новости Спорт".

Левый вингер Сергей Пиняев перешел в московский "Локомотив" в январе этого года из "Крыльев Советов". Игрок подписал контракт с клубом до конца декабря 2026 года. На счету 18-летнего футболиста сборной России 11 матчей за "железнодорожников", в которых он отличился одним забитым мячом.


Пиняев Локомотив Зенит
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