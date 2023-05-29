– У меня контракт с клубом, я остаюсь на следующий сезон в "Оренбурге". Зимой было предложение от "Краснодара", звонил Владимир Хашиг. Сейчас же никаких предложений нет. Из "Динамо" мне не звонили, – приводит слова Лички "РБ Спорт".
Марцел Личка работает в "Оренбурге" третий сезон. Под его руководством "Оренбург" за тур до завершения чемпионата России замыкает восьмерку сильнейших команд РПЛ. Южноуральский клуб отстает на 2 очка от идущего седьмым "Динамо" и на один балл опережает "Локомотив". Зимой 45-летнего чешского специалиста активно сватали в "Краснодар", однако сам тренер заявил, что в знак благодарности намерен отработать свой контракт с "Оренбургом" до конца. "Динамо" за 3 тура до конца сезона уволило Славишу Йокановича и находится в поиске постоянного наставника.
Личка: у меня контракт с клубом, я остаюсь на следующий сезон в "Оренбурге". Из "Динамо" мне не звонили
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка признался, что планирует продолжить трудиться на благо южноуральского клуба в будущем сезоне.
Фото: ФК "Оренбург"