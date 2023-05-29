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Дьяков: переход Бакаева в "Зенит" должен стать примером для Пиняева. Зелимхан по сути выкинул год в клубе на помойку

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Экс-защитник "Спартака" Виталий Дьяков не рекомендовал 18-летнему нападающему "Локомотива" переходить в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
– Переход Бакаева в "Зенит" должен стать примером для Пиняева. Зелимхан стал чемпионом, но по сути выкинул год в клубе на помойку, потому что практически не играет. А для Сергея сейчас самое главное – игровое время. Сейчас и Лиги чемпионов нет, чтобы была возможность показать себя, – приводит слова Дьякова "Чемпионат".

26-летний правый нападающий Зелимхан Бакаев перебрался в "Зенит" из "Спартака" прошлым летом. В составе сине-бело-голубых он появился всего в 17 играх текущего розыгрыша РПЛ, отметившись голом и результативной передачей. Под занавес сезона воспитанник "Спартака" выбыл из-за травмы. Отсутствие игровой практики не помешало Бакаеву повесить на шею медаль чемпиона страны.

Ранее сообщалось о желании "Зенита" приобрести 18-летнего вундеркинда "Локомотива" Сергея Пиняева. По слухам, питерский клуб готов заплатить положенные по контракту отступные. Однако ни "железнодорожники", ни сам уроженец Саратова не горят желанием провернуть сделку. Пиняев смотрит в направлении Европы.


Зенит Дьяков Спартак Пиняев Локомотив Бакаев З
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Дьяков: переход Бакаева в "Зенит" должен стать примером для Пиняева. Зелимхан по сути выкинул год в клубе на помойку
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