– У РФС были предварительные договоренности о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако камерунцы в последний момент отказались от игры. Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией. У нас была возможность договориться с другим соперником на 20 июня.
Игра сборной в эту дату заставила бы целый ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону. После обсуждения ситуации с тренерским штабом сборной и клубами мы решили дать клубам спокойно подготовиться к сезону и не ломать их графики подготовки, – приводит слова Митрофанова "СЭ".
Сегодня, 30 мая, пресс-служба РФС сообщила об отмене июньского сбора сборной страны. Ближайший сбор национальной команды намечен на осень. При принятии решения союз ориентировался на мнения тренерского штаба сборной России и представителей клубов РПЛ. Отмечается, что российский футбольный союз продолжает работу над организацией контрольных матчей для дружины Валерия Карпина.
Напомним, национальная сборная России вместе с отечественными клубами отстранены от выступления в официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА. Причиной бана стала специальная военная операция, проводимая Россией на территории Украины. В условиях спортивной изоляции футбольные клубы участвуют во внутреннем чемпионате и проводят товарищеские игры с иностранными клубами.
Сборная России провела пять контрольных матчей с соперниками из Азии, не проиграв ни одного из них. Команда Валерия Карпина дважды праздновала успех при трех ничьих. По слухам, сборная Камеруна отказалась от товарищеской встречи с россиянами из-за распоряжения властей страны.
Генсек РФС: сборная Камеруна в последний момент отказалась от игры. Мы решили не ломать графики подготовки клубов к сезону
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл причину отмены июньского сбора национальной команды России.
Фото: РФС