Матчи Скрыть

Защитник "Спартака" Дуарте – о жестком подкате против Малкома: я адекватный человек и не хочу никого травмировать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Легионер "Спартака" Алексис Дуарте объяснил свой травмоопасный подкат под атакующего полузащитника "Зенита" Малкома в очном матче команд в рамках чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
– Разумеется, не хотел идти в супержесткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать. При начале движения у меня сложилось полное ощущение, что буду на мяче первым и сделаю все чисто. Но Малком поставил ногу раньше, а я просто уже не мог никуда деться – в процессе движения траекторию не изменить. Получилось так, что сфолил, – приводит слова Дуарте "СЭ".

Алексис Дуарте пополнил состав "Спартака" в минувшей зимней паузе. 23-летний парагваец обошелся московскому клубу в четыре миллиона евро. Ряд грубых ошибок дорогостоящего легионера привел к резкой критике как действий самого футболиста на поле, так и спортивного департамента красно-белых за селекционный прокол.

В матче с "Зенитом" Дуарте оставил свою команду в меньшинстве, совершив безрассудный подкат сзади в ноги полузащитнику "Зенита" Малкому. Бразилец избежал травмы, однако парагвайцу избежать красной карточки не удалось. "Спартак" вдесятером упустил ничью на последних минутах и позволил сине-бело-голубым гарантировать себе чемпионский титул в поединке с принципиальным соперником (3:2).


Спартак Зенит Дуарте Малком
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Канчельскис – об отмене июньского сбора: кажется, в ближайшие 4 года мы вообще не будем нигде играть. Ситуация тяжелая
Аршавин – об удаленном твите "Арсенала": если бы с утра не позвонили, даже не узнал бы. Реакция соцсетей сборной очевидная
Нападающий "Спартака" Соболев – о состоянии здоровья после перенесенной операции на сломанном пальце: все отлично 2
Агент Клюев – о возможном переходе Сутормина в "Рубин": как амбициозный футболист, Леша хочет получать больше практики
Пономарев: с Камеруном надо выходить и выпившими играть. Не захотели переходить в Азию – теперь так и будем ковыряться 4 эксклюзив
Колосков – об отмене июньского сбора: люди в отпуск уже билеты взяли, плавки приготовили, а вы их на сборы забираете
Лучший бомбардир "Краснодара" Кордоба успеет восстановиться к Суперфиналу Кубка России с ЦСКА
Президент "Атлетико" Сересо: нападающий Феликс не останется в "Челси", главный тренер Почеттино не рассчитывает на него
"Чемпионат": "Пари НН" интересуется защитником "Спартака" Рыбусом и футболистом "Локомотива" Живоглядовым 1
"Оренбург" раздаст бесплатные билеты на матч РПЛ с "Динамо" школьникам, закончившим год без троек и оформившим Fan ID 1
Президент "Наполи" – о переговорах с Энрике: сказал ему, что в Англии не найти таких же кухни или мест, как в Неаполе
Карпин – об отмене июньского сбора: решение выглядит разумным. Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону
Защитник "Спартака" Дуарте – о жестком подкате против Малкома: я адекватный человек и не хочу никого травмировать
Журналист Хачатрян: полузащитник сборной Армении Сперцян решил уйти из "Краснодара" Им интересуются 4 европейских клуба 5
Генсек РФС: сборная Камеруна в последний момент отказалась от игры. Мы решили не ломать графики подготовки клубов к сезону 1