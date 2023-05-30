– Разумеется, не хотел идти в супержесткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать. При начале движения у меня сложилось полное ощущение, что буду на мяче первым и сделаю все чисто. Но Малком поставил ногу раньше, а я просто уже не мог никуда деться – в процессе движения траекторию не изменить. Получилось так, что сфолил, – приводит слова Дуарте "СЭ".
Алексис Дуарте пополнил состав "Спартака" в минувшей зимней паузе. 23-летний парагваец обошелся московскому клубу в четыре миллиона евро. Ряд грубых ошибок дорогостоящего легионера привел к резкой критике как действий самого футболиста на поле, так и спортивного департамента красно-белых за селекционный прокол.
В матче с "Зенитом" Дуарте оставил свою команду в меньшинстве, совершив безрассудный подкат сзади в ноги полузащитнику "Зенита" Малкому. Бразилец избежал травмы, однако парагвайцу избежать красной карточки не удалось. "Спартак" вдесятером упустил ничью на последних минутах и позволил сине-бело-голубым гарантировать себе чемпионский титул в поединке с принципиальным соперником (3:2).
Защитник "Спартака" Дуарте – о жестком подкате против Малкома: я адекватный человек и не хочу никого травмировать
Легионер "Спартака" Алексис Дуарте объяснил свой травмоопасный подкат под атакующего полузащитника "Зенита" Малкома в очном матче команд в рамках чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"