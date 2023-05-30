– Впервые слышу об интересе "Генка" к Николсону. Ни о чем таком не знаю, – приводит слова Паскаля "СЭ".
Шамар Николсон проводит в "Спартаке" второй сезон. 26-летний ямаец пополнил состав красно-белых в январе прошлого года. В нынешнем сезоне Шамар принял участие в 27-ми играх чемпионата и Кубка России, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами. В Кубке страны легионер московской команды получил шестиматчевую дисквалификацию за участие в массовой драке с футболистами "Зенита" на групповой стадии турнира.
В "Генке" отреагировали на слухи об интересе бельгийского клуба к нападающему "Спартака" Шамару Николсону
Пресс-атташе бельгийского "Генка" Руди Паскаль отреагировал на слухи об интересе клуба к форварду "Спартака" Шамару Николсону.
Фото: ФК "Спартак"