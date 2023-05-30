- Не боюсь ли критики тех, кто говорит, что продлил контракт со сборной, а по факту она не собирается? Во-первых, критики никогда не боялся. А, во-вторых, она может быть еще и полезна — если в ней есть логика и аргументация. Если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается, - приводит комментарий Карпина "СЭ".
Сегодня сборная России на своих официальных ресурсах сообщила о том, что летний сбор команды отменен. Команда не будет собираться на тренировочный сбор. Следующее собрание команды пройдет только осенью. Как сообщается, что это связано с тем, что Камерун, с которым планировался спарринг, отказался играть из-за политического давления.
Российская национальная дружина по-прежнему пребывает в бессрочном бане. Команда имеет право играть только товарищеские поединки. В марте этого года команда Карпина сыграла с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Примечательно, что игра с Ираком состоялась в Санкт-Петербурге. Это первый домашний поединок российской сборной с 2021 года. Карпин является рулевым сборной России с лета 2021 года. У руля команды он провел 12 встреч, в которых одержал 7 побед. Также на счету Валерия 4 ничьих и 1 поражение.
Карпин: если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, то он сильно заблуждается
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался по поводу отмены летнего сбора национальной команды.
Фото: "Чемпионат"