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Хавбек "Оренбурга" Вера: я провёл сезон достаточно хорошо для того, чтобы попробовать себя в более сильном клубе РПЛ

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Аргентинский футболист "Оренбурга" Лукас Вера оценил свою игру в текущем сезоне.
Фото: ФК "Оренбург"
- Каждый хороший сезон заставляет тебя подниматься выше, прокачивает тебя. Говоря обо мне, я провёл сезон достаточно хорошо для того, чтобы попробовать себя в более сильном клубе чемпионата России, а дальше нужно постараться перейти в топ-чемпионат. Чтобы начать играть в Европе, Россия – очень удачное место, - приводит комментарий Веры Metaratings.ru.

Центральный хавбек из Аргентины, пополнивший состав "Оренбурга" прошлым летом, сумел сразу же стать одним из ключевых футболистов в тактических построениях наставника команды Марцела Лички. За южноуральский коллектив аргентинец сыграл 26 поединков (2361 минуту игрового времени). За этот отрезок Лукас отметился одним голом. Также хавбек оформил 6 голевых пасов. "Оренбург" близок к историческому достижению. Команда имеет реальные шансы финишировать на 7-й позиции в РПЛ. Ранее оренбуржцы не поднимались так высокого. Для этого дружине Марцела Лички необходимо на своей домашней арене обыграть "Динамо". Недавно в СМИ появилась информация о том, что Веру в своих командах хотят видеть "Зенит" и "Локомотив".


Вера Оренбург Зенит Локомотив
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