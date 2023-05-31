- Все ребята настроены сыграть со "Спартаком", мы надеемся, последний матч в сезоне. Что касается трансферных слухов, о которых пишут СМИ - обо всех что-то пишут. В клуб никаких официальных запросов не приходило. Никита Салтыков поедет с нами на первый сбор.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что столичный "Локомотив" хочет выкупить у "Крыльев Советов" права на нападающего Никиту Салтыкова, который нынешний сезон провел в аренде в "Акроне".
18-летний футболист, выступающий на позиции левого форварда, сыграл в этом сезоне 28 матчей, отметившись в них одним забитым мячом и тремя голевыми ассистами. Действующее соглашение Салтыкова с самарским клубом истекает 30 июня 2025 года.
Источник: Metaratings.ru
Корниленко: от "Локомотива" официального запроса не приходило. Салтыков поедет с "Крыльями Советов" на первый сбор
Спортдиректор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал будущее вингера Никиты Салтыкова в самарском клубе.
Фото: ФК "Акрон"