- Не сказал бы, что для Сердара этот сезон вышел неудачным. В игровом плане Азмун провел его нормально. Делал результат с каждым выходом на поле. Играл достойно, не было никаких провалов, и тренер всегда был доволен. Почему Азмун попал в сборную худших игроков бундеслиги? От него ждали большего, ведь он перешел из одной из ведущих команд Европы — "Зенита", - приводит мнение переводчика Sport24.
Иранский футболист Сердар Азмун с 2019 года представлял цвета санкт-петербуржского "Зенита". В сине-бело-голубой майке иранец сыграл 104 поединка, в которых сумел забить 62 мяча. Также в активе Сердара 23 голевых паса. Зимой 2022 года Азмун принял решение сменить клубную прописку и перебрался в немецкий чемпионат, подписав контракт с Байером. В этом сезоне Азмун поучаствовал в 33 играх за леверкузенский коллектив. За этот отрезок экс-зенитовец забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Сегодня авторитетное издание ESPN опубликовало список худших футболистов текущего сезона Бундеслиги. В нем оказался Азмун. Зимой Сердар был близок к уходу из "Байера" и вел предметные переговоры с "Марселем". Также сообщалось о заинтересованности в иранском страйкере со стороны "Локомотива" и "Зенита".
Переводчик Азмуна: от Сердара ждали большего, ведь он перешел из одной из ведущих команд Европы — "Зенита"
Переводчик иранского центрфорварда Сердара Азмуна Бако Почоев поделился своей точкой зрения на успехи игрока в "Байере".
Фото: Getty Images