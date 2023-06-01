– Меня уже не первый год удивляет главный тренер "Крыльев Советов". Игорь Осинькин готовит таких талантливых ребят, но ему их никто не оставляет. Все берут и берут, а команда все играет и играет. Если бы ему оставляли игроков, которых он еще 4 года назад начал собирать в команду, "Крылья Советов" были бы выше в турнирной таблице.
Таких тренеров надо хвалить, поощрять, им надо присуждать золотую ветвь. А не тех, которые за огромные деньги покупают одних иностранных футболистов и делают команду. Нет, ребята, нужно выращивать своих воспитанников. Если Карпин останется во главе сборной, мне кажется, он половину футболистов будет брать из "Крыльев Советов", – приводит слова Кавазашвили Metaratings.
Минувшей зимой самарский клуб покинули нападающие Сергей Пиняев и Максим Глушенков, которые перебрались в московский "Локомотив". В составе "железнодорожников" талантливые футболисты сразу вышли на ведущие роли.
"Крылья Советов" под руководством Осинькина неудачно провели весеннюю часть сезона и опустились в зону "стыков". К последнему туру чемпионата России волжане подходят в ранге 13-й команды таблицы Российской Премьер-Лиги. В субботу, 3 июня, самарский коллектив на своем поле примет московский "Спартак", борющийся за медали. Отставание "Крыльев" от спасительного 12-го места, которое занимает "Факел", составляет всего одно очко.
Кавазашвили: таким тренерам, как Осинькин, надо надо присуждать золотую ветвь
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили признался, что в нынешнем сезоне его приятно удивил главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.
Фото: ФК "Крылья Советов"