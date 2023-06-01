– Атмосфера с приходом Дзюбы изменилась в лучшую сторону. Он помогает разгрузиться эмоционально, даже когда не все идет хорошо – найдет слова, которые нужны. Своим авторитетом может и "напихать". В России он выиграл все, мы должны к нему прислушиваться.
У него колоссальный опыт! Он помогает не только в раздевалке, есть и лидерские качества, победный характер – так мы можем переломить игру. Дзюба знает, что сказать. Когда это не соответствует ожиданиям, Дзюба может высказаться.
Дзюба всегда шутит? Так и есть. Когда первый раз его на сборах увидел… Он все время говорит. Постоянно! Стеб? По прическе мне все время задает какие-то вопросы. На это я просто улыбаюсь, меня не задевает это, – приводит слова Карпукаса "СЭ".
Артем Дзюба пополнил состав "Локомотива" в первой декаде февраля. 34-летний ветеран первоначально подписал контракт до конца нынешнего сезона. Бывший нападающий "Зенита" и сборной России ярко вернулся в Российскую Премьер-Лигу, записав на свой счет восемь голов и пять ассистов в десяти играх на весеннем отрезке сезона. Эффективная и результативная игра позволила ему рассчитывать на продление контракта с "железнодорожниками". В мае московский клуб объявил о продлении сотрудничества с Дзюбой еще на год. При этом новое соглашение предусматривает опцию пролонгирования еще на сезон в случае выполнения ряда условий.
С приходом Дзюбы "Локомотив" совершил прорыв в турнирной таблице, переместившись из зоны "стыков" на девятое место. При этом в случае победы в заключительном матче сезона над "Торпедо" на своем поле команда Михаила Галактионова гарантированно поднимется еще выше. Все игры завершающего тура пройдут одновременно в ближайшую субботу, 3 июня.
Полузащитник "Локомотива" Карпукас: Дзюба все время говорит, своим авторитетом может и "напихать"
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас оценил влияние форварда Артема Дзюбы на раздевалку команды.
Фото: "Матч ТВ"