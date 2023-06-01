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Агент Липпи: Марчелло в 2011 году мог возглавить "Спартак"

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Агент известного итальянского специалиста Марчелло Липпи Айтекин Эрайбакан рассказал, что в 2011 году его клиент мог стать главным тренером московского "Спартака".
Фото: AFP
"Насколько знаю, у Марчелло был вариант возглавить "Спартак" в 2011 году, но не знаю, почему не получилось, - тогда не был его представителем. Но могу сказать точно: сейчас он уже закончил тренерскую карьеру и его приезд в Россию невозможен на данный момент", - цитирует агента Sport24.

Марчелло Липпи - первый тренер в истории футбола, выигравший и чемпионат мира, и Лигу чемпионов. Будучи главным тренером "Ювентуса" Липпи пять раз приводил команду к чемпионскому титулу Серии А. Единожды выигрывал Кубок Италии и четырежды становился обладателем Суперкубка Италии. В сезоне 1995/96 становился с итальянской командой победителем Лиги Чемпионов. Также с туринцами Липпи выигрывал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный Кубок. Под его руководством сборная Италии стала чемпионами мира в 2006 году.


Липпи Спартак
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