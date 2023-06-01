"Абсолютная легенда! Сань, я тебя поздравляю! И скажу больше: пока ты не вернешься в "Фиорентину", у нее не будет титулов", - приводит слова Кержакова "Матч ТВ".
Форвард Александр Кокорин перешел в итальянскую "Фиорентину" в январе 2021 года. За "фиалок" 32-летний нападающий провел 11 матчей и не отметился в них голевыми действиями. Нынешний сезон Кокорин на правах аренды провел в "Арисе", с которым выиграл чемпионат Кипра. В 30 матчах за клуб из Лимасола россиянин записал на свой счет 13+6 по системе гол плюс пас.
Напомним, 24 мая "Фиорентина" в финальном матче Кубка Италии уступила "Интеру" со счетом 2:1.
Михаил Кержаков: Кокорин - абсолютная легенда! Пока он не вернется в "Фиорентину", у нее не будет титулов
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков считает, что без нападающего Александра Кокорина "Фиорентина" не завоюет титулов.
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