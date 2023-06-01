"Бенхамин точно останется в "Крыльях" на следующий сезон. Никаких мыслей об уходе из команды нет. Мы ждем решения относительно предоставления российского гражданства", - цитирует агента Sport24.
Левый нападающий Бенхамин Гарре перебрался в "Крылья Советов" в январе этого года из аргентинского "Расинга". Стороны заключили контракт до 30 июня 2026 года. 22-летний аргентинец сыграл за самарский клуб 17 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
"Крылья Советов" перед заключительным туром РПЛ находятся в зоне стыковых матчей, на 13-й строчке. От безопасного, 12-го места команду отделяет одно очко.
Агент Гарре: Бенхамин точно останется в "Крыльях" на следующий сезон. Никаких мыслей об уходе из команды нет
Агент вингера "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион рассказал, что следующий сезон его клиент точно проведет в Самаре.
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