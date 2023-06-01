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Михаил Кержаков продлил соглашение с "Зенитом" на 1 неделю

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Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков объявил о продлении контракта с "сине-бело-голубыми" на одну неделю.
Фото: Global Look Press
"Мы продлили контракт с "Зенитом" на неделю. Я не шучу. Почему на неделю? Потому что последний тур 3 июня. Хочу ли остаться в команде действующим игроком? Естественно", - цитирует Кержакова "Матч ТВ".

Вратарь Михаил Кержаков является воспитанником "Зенита". В основной команде россиянин с лета 2015 года. В этом сезоне 36-летний голкипер сыграл за клуб с берегов Невы 27 матчей, в которых пропустил 17 голов и 14 встреч отстоял на ноль. Кержаков - шестикратный чемпион России в составе "Зенита". Также он пять раз становился обладателем Суперкубка России и дважды выигрывал Кубок страны.


Кержаков М Зенит
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