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Марин: в "Крыльях" у Писарского нет таких качественных ассистентов, как были в "Оренбурге"

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Хавбек "Оренбурга" Химми Марин прокомментировал низкую результативность своего бывшего одноклубника форварда "Крыльев Советов" Владимира Писарского.
Фото: "СЭ"
- Почему Писарский перестал забивать? В "Крыльях" у него нет таких качественных ассистентов, как я, Вера и Мансилья. Мы отдавали ему все голевые передачи. Понятно, что Володе еще сложно адаптироваться в новой команде, для этого ему нужно побольше труда и терпение. А так, да, ему не хватает наших передач, ха-ха!

Владимир Писарский перешел в январское трансферное окно в "Крылья Советов" из "Оренбурга". В 15 матчах российской Премьер-лиги за оренбуржцев нападающий забил 14 мячей и отдал 2 результативные передачи. После трансфера в самарскую команду 27-летний центрфорвард отличался исключительно в Кубке России. В чемпионате страны Писарский отдал 2 голевых ассиста в 11 встречах за "Крылья Советов". Самарцы перед заключительным туром РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице. Оренбуржцы расположились на восьмой строчке.

Источник: Sport24


Марин Сычевой Крылья Советов Оренбург
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