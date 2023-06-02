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Metaratings: сумма отступных за хавбека "Ростова" Уткина - 6 миллионов евро

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По информации СМИ, в контракте полузащитника Даниила Уткина с "Ростовом" прописана опция возможного выкупа другим клубом за 6 миллионов евро.
Фото: ФК "Ростов"
В контракте 23-летнего полузащитника "Ростова" Даниила Уткина имеется опция возможного выкупа другим клубом за фиксированную сумму, сообщают СМИ. По данным источника, прописанный размер отступных за Уткина составляет 6 миллионов евро.

Центральный полузащитник Даниил Уткин перешел в "Ростов" из "Краснодара" в июле 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 3 миллиона евро. В текущем сезоне на счету футболиста 34 матча во всех турнирах за желто-синих, 3 забитых гола и 11 ассистентских действий.

Трансферная стоимость Уткина по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 7 миллионов евро, его контракт с "Ростовом" действует до конца июня 2026 года. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны казанского "Рубина".

Источник: Metaratings.ru


Ростов Уткин Д Российские трансферы
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Metaratings: сумма отступных за хавбека "Ростова" Уткина - 6 миллионов евро
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