Об этом рассказал пресс-атташе "Спартака" Дмитрий Зеленов. По информации некоторых Telegram-каналов, оба игрока участвовали в тренировке незадолго до вылета в Самару. Однако по решению медицинского штаба клуба Селихов и Дуарте остались в Самаре и не будут присутствовать на завтрашней игре.
Встреча между "Крыльями Советов" и "Спартаком" состоится в субботу, 3 июня, в Самаре. Предстоящий матч носит принципиальный характер для обеих команд. Хозяева пытаются избежать попадания в "стыки", в то время как гости сражаются за серебряные медали РПЛ. Все игры финального тура чемпионата России стартуют в 17:00 по мск.
Источник: "СЭ"
Селихов и Дуарте пропустят выездной матч "Спартака" с "Крыльями Советов" из-за простуды
Вратарь Александр Селихов и защитник Алексис Дуарте не помогут "Спартаку" в выездном матче 30-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов" из-за простуды.
Фото: ФК "Спартак"