Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
17:00
ТорпедоНе начат
Урал
17:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
17:00
ХимкиНе начат
Крылья Советов
17:00
СпартакНе начат
Оренбург
17:00
ДинамоНе начат
ЦСКА
17:00
РостовНе начат
Зенит
17:00
ФакелНе начат
Ахмат
17:00
КраснодарНе начат

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
6 - 0 6 0
Арсенал ТулаЗавершен
Балтика
14:00
ВелесНе начат
Краснодар-2
14:00
ШинникНе начат
Динамо Мх
14:00
АланияНе начат
Родина
14:00
РубинНе начат
Енисей
14:00
Волга УлНе начат
Уфа
14:00
КубаньНе начат
Акрон
17:00
ВолгарьНе начат
КАМАЗ
17:00
НефтехимикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
19:30
ИнтерНе начат
Эмполи
22:00
ЛациоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
22:00
ТулузаНе начат
Брест
22:00
РеннНе начат
Труа
22:00
ЛилльНе начат

Кубок Англии

Новости
Манчестер Сити
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Кубок Германии

Новости
РБ Лейпциг
21:00
АйнтрахтНе начат

Мостовой: "Спартак" сильнее, но сверхмотивация "Крыльев Советов" может сыграть важную роль

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой дал прогноз на выездную встречу красно-белых с "Крыльями Советов" в рамках 30 тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Это важная игра для "Крыльев Советов", потому что они играют дома и им нужно избежать стыков. Самарцам кровь из носу нужна победа! "Спартак" сильнее, но "Крылья" сверхмотивированы. Их мотивация может сыграть важную роль, плюс это последняя игра сезона. Мне видится ничейный результат со скромным счетом. Я не вижу преимущества ни у одной из команд, - передает слова Мостового Sport24.

Московский "Спартак" в матче 30 тура Российской премьер-лиги сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Красно-белые ведут борьбу за медали чемпионата России и в случае победы имеют шансы завершить национальное первенство на втором месте, ничья гарантирует им бронзу, поражение может оставить на третьем или четвертом месте. "Крылья Советов" находятся в зоне стыковых матчей, но имеют шансы ее покинуть и гарантированно сохранить прописку в РПЛ только в случае собственной победы над "Спартаком".

ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» бьются за медали, волжане и «Факел» хотят выжить без стыков. Все интриги последнего тура РПЛ


Крылья Советов Спартак Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Хет-трик Алиева помог "СКА-Хабаровску" разгромить тульский "Арсенал"
"Пари НН" объявил о выкупе у "Зенита" трансфера хавбека Михайлова
"Зенит" - "Факел". Где смотреть матч онлайн 3 июня 2023
"РБ Спорт": "Динамо" начало переговоры с сербским тренером Рашовичем
"Крылья Советов" - "Спартак". Где смотреть матч онлайн 3 июня 2023 1
"РБ Спорт": "Динамо" и "Локомотив" претендуют на Евгеньева и Коваленко из "Крыльев Советов"
ЦСКА - "Ростов". Где смотреть матч онлайн 3 июня 2023 3
Мостовой: "Спартак" сильнее, но сверхмотивация "Крыльев Советов" может сыграть важную роль 1
Кириченко: Бердыев хочет работать, будет искать варианты. Что произошло в "Сочи", меня самого интересует
Колыванов - о матче ЦСКА с "Ростовом": нас ждет игра нервов. Еще и "Спартак" на пятки наступает
Результаты конкурса прогнозов авторов и читателей Rusfootball по итогам 29 тура РПЛ 2
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
02 июня
"Зенит" U-18 выиграл международный турнир стран БРИКС в Бразилии, обыграв в финале юношескую сборную России 3
Официально: Серхио Рамос покидает "ПСЖ"
"Фиорентина" обыграла "Сассуоло" в матче 38-го тура Серии А