- Это важная игра для "Крыльев Советов", потому что они играют дома и им нужно избежать стыков. Самарцам кровь из носу нужна победа! "Спартак" сильнее, но "Крылья" сверхмотивированы. Их мотивация может сыграть важную роль, плюс это последняя игра сезона. Мне видится ничейный результат со скромным счетом. Я не вижу преимущества ни у одной из команд, - передает слова Мостового Sport24.
Московский "Спартак" в матче 30 тура Российской премьер-лиги сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Красно-белые ведут борьбу за медали чемпионата России и в случае победы имеют шансы завершить национальное первенство на втором месте, ничья гарантирует им бронзу, поражение может оставить на третьем или четвертом месте. "Крылья Советов" находятся в зоне стыковых матчей, но имеют шансы ее покинуть и гарантированно сохранить прописку в РПЛ только в случае собственной победы над "Спартаком".
ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» бьются за медали, волжане и «Факел» хотят выжить без стыков. Все интриги последнего тура РПЛ
Мостовой: "Спартак" сильнее, но сверхмотивация "Крыльев Советов" может сыграть важную роль
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой дал прогноз на выездную встречу красно-белых с "Крыльями Советов" в рамках 30 тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"