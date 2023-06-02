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"РБ Спорт": "Динамо" и "Локомотив" претендуют на Евгеньева и Коваленко из "Крыльев Советов"

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По информации СМИ, два игрока "Крыльев Советов" - защитник Роман Евгеньев и полузащитник Александр Коваленко - могут перейти в один из двух московских клубов.
Фото: ФК "Сочи"
Руководство московского "Динамо" заинтересовано в подписании двух игроков "Крыльев Советов" из Самары, сообщают СМИ. По данным источника, это 24-летний центральный защитник Роман Евгеньев и 19-летний полузащитник Александр Коваленко.

Сообщается, что к обоими этим игрокам также проявляет трансферный интерес столичный "Локомотив".

Роман Евгеньев является воспитанником "Динамо" и перешел в самарский клуб в июле 2022 года за 25 тысяч евро. В текущем сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах за клуб, 1 забитый гол и 2 результативных передачи. Воспитанник академии "Чертаново" Александр Коваленко выступает за волжан на правах аренды, его трансфер принадлежит "Сочи". В этом сезоне хавбек провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и выполнил 3 голевых паса.

Источник: "РБ Спорт"


Динамо Локомотив Крылья Советов Евгеньев Коваленко Российские трансферы
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