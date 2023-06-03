– Думаю, сегодня ЦСКА завоюет серебро РПЛ – "Ростову" дома они не проиграют, у них хорошие шансы на победу. А "Спартак" вполне может проиграть "Крыльям Советов", которые будут бороться за выход из зоны стыковых матчей. Самарцы будут очень сильно мотивированы. А так, "Спартак" все свои шансы на серебро прошляпил, в прошлом туре они могли закрепиться на 2-м месте, но сыграли вничью. Так что теперь судьба серебра чемпионата России предельно ясна, – передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".
3 июня 2023 года в Российской Премьер-Лиге были проведены матчи 30 тура, который станет заключительным в нынешнем сезоне. В рамках программы сегодняшнего игрового дня московский ЦСКА встретится с "Ростовом", а столичный "Спартак" столкнется с самарскими "Крыльями Советов". Начало обоих матчей запланировано на 17:00 (по мск времени).
На текущий момент времени борьба за серебряные медали в чемпионате России все еще актуальна. После 29-ти туров отечественного первенства на 2-м месте в турнирной таблице пребывает ЦСКА. На счету "армейцев" 55 набранных очков. Что касается "Спартака", то он идет на 3-й позиции. В активе красно-белых 54 балла. "Ростов", в свою очередь, располагается на 4-м месте. В активе южан 53 очка. Сегодня решится, кто же станет обладателем серебра по итогам сезона 2022-2023.
Канчельскис: ЦСКА возьмет серебро РПЛ. "Спартак" прошляпил свои шансы
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о борьбе за серебряные медали РПЛ, на которые претендуют столичные ЦСКА и "Спартак", а также "Ростов".
Фото: РИА Новости