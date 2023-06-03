- По Конате есть конкретные предложения, в том числе, и из России. "Ахмат" будет смотреть, решать. Конате на сегодня — один из трех лучших нападающих вместе с Кордобой и Дзюбой, - приводит комментарий Селюка "РБ Спорт".
Ахмат Сергея Ташуева на своей домашней арене примет "Краснодар". В случае победы грозненский коллектив финиширует на 5-й строчке. Такого результата не было бы без голов форварда из Буркина-Фасо Мохамеда Конате. Бомбардир сумел наколотить 11 голов в 24 встречах национального первенства. Также в активе игрока голевой пас. Отметим, что на счету колумбийского центрфорварда Джона Кордоба, защищающего цвета "Краснодара", 13 мячей и 8 ассистов в 22 играх РПЛ. Артем Дзюба, вернувшийся в РПЛ минувшей зимой, набрал 8+5 по системе гол плюс пас в 10 поединках за "Локомотив".
Агент: форвард "Ахмата" Конате — один из трех лучших нападающих вместе с Кордобой и Дзюбой
Агент африканского форварда "Ахмата" Мохамеда Конате Дмитрий Селюк высказался по поводу уровня игры своего клиента.
Фото: "Чемпионат"