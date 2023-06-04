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Зарема - о сезоне "Спартака": инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, дала оценку сезона для "красно-белых".
Фото: РИА Новости
- Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат - судейские ошибки, которые отняли важные очки, новый менеджмент. Инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке. Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный "Спартак".

"Спартак" в последнем туре текущего розыгрыша российской Премьер-лиги минимально уступил в гостях "Крыльям Советов" со счетом 1:0. Однако, благодаря поражению "Ростова" от ЦСКА (4:1) в параллельном матче, "красно-белые" сохранили за собой третью строчку в турнирной таблице и завоевали бронзовые медали чемпионата России-2022/2023. Отметим, после возобновления весенней части РПЛ, подопечные Гильермо Абаскаля в 13 турах одержали всего 4 победы, 6 раз сыграли вничью и трижды потерпели поражение.

Источник: "СЭ"


Салихова Спартак
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