- Уровень "Торпедо"? Я считаю, что они заслуженно заняли последнее место в РПЛ. Если говорить об игроках "Торпедо", которые мне понравились, то у них есть один хороший полузащитник — играет под седьмым номером (Рязанцев. — Прим. Rusfootball.info), - приводит мнение Изидора "Чемпионат".
Вчера "Локомотив" обыграл "Торпедо", отправив в ворота своего соперника три мяча (3:1). Счет был открыт на 50-й минуте встречи. Очередным голом отметился армянский защитник Наир Тикнизян. Через 7 минут счет стал 2:0. Точным ударом отметился 18-летний атакующий полузащитник Сергей Пиняев. На 65-й минуте автозаводцам удалось отквитать один мяч. Отличился центрфорвард Илья Стефанович. Но "Локомотив" все же сумел забить третий. Гол на свой счет записал французский форвард Вильсон Изидор. Он снова забил после выхода на замену. "Локомотив" занял 8-е место по итогам сезона. "Торпедо" осталось на 16-й строчке.
Изидор: уровень "Торпедо"? Они заслуженно заняли последнее место в РПЛ
Французский футболист "Локомотива" Вильсон Изидор поделился мнением по поводу "Торпедо" из Москвы.
Фото: "Чемпионат"