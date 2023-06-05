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Дзюба: без меня бы Слуцкий ничего не добился. Я светлое пятно в его жизни

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Форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба высказался о совместном проекте на YouTube-канале "Коммент.Шоу" с бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким.
Фото: "СЭ"
– Шоу со Слуцким? Он заставляет ругаться и обзываться. Я вообще не хочу этого делать. Включается мотор, и он использует мою рабочую силу — юмор, остроту и злой язык. Все это он использует ради себя и какой-то выгоды. Такой хитрый еврейчик. Без меня бы Слуцкий ничего не добился. Я светлое пятно в его жизни, — передает слова Дзюбы "Чемпионат".

Нападающий московского "Локомотива" и экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий являются ведущими передачи "Ну, так нельзя", которая выходит на YouTube-канале "Коммент.Шоу". Данная программа носит юмористический характер.

34-летний Артем Дзюба стал игроком московского "Локомотива" прошедшей зимой. В минувшем розыгрыше чемпионата России нападающий "железнодорожников" сыграл в 11-ти матчах, в которых ему удалось записать в свой актив 8 голов и 5 результативных передач. Отметим, что по итогам сезона 2022-2023 Артем Дзюба стал самым медийным футболистом РПЛ.


Дзюба Локомотив Слуцкий
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