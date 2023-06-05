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"СЭ": "Краснодар" близок к подписанию защитника "Оренбурга" Эктова

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Крайний защитник "Оренбурга" Александр Эктов в летнее трансферное окно сменит клубную прописку и перейдет в "Краснодар".
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает издание "СЭ", "Краснодар" этим летом подпишет футболиста "Оренбурга" Александра Эктова, который близок к выходу на рынок свободных агентов. "Быки" планируют заключить с российским защитником соглашение, рассчитанное на 3 года.

Действующий контракт 27-летнего Александра Эктова с "Оренбургом" истекает 30 июня 2023 года. СМИ ранее сообщали о том, что стороны не ведут переговоров о пролонгации нынешнего договора.

Александр Эктов оказался в стане "Оренбурга" в августе 2020 года. Его выкупили из ярославского "Шинника" за 80 тысяч евро. В прошедшем розыгрыше чемпионата России по футболу фулбэк сумел записать на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи, сыграв в 25-ти матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эктова в 800 тысяч евро.


Оренбурга Краснодар
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