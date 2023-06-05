"У Малкома были и другие хорошие сезоны в России и за рубежом. Но этот год в "Зените" был особенный, поэтому его признали лучшим игроком сезона в РПЛ. Я его поздравляю! После такого сезона следующий шаг - это переезд в Европу? Будущее принадлежит Богу", - цитирует агента "СЭ".
Бразильский правый вингер Малком перешел в "Зенит" в начале августа 2019 года из каталонской "Барселоны". Этот сезон стал лучшим в карьере для 26-летнего футболиста. В 27 матчах российской Премьер-лиги Малком забил 23 гола и отдал 9 результативных передач. Бразилец по итогам этого сезона стал лучшим бомбардиром чемпионата России, опередив нападающего "Спартака" Квинси Промеса (20 мячей) и форварда ЦСКА Федора Чалова (19 мячей).
Агент: у Малкома были и другие хорошие сезоны, но этот год в "Зените" был особенный
Агент вингера "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал признание его клиента лучшим игроком сезона 2022/2023 в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"