- Зачем Малкому и Клаудиньо российские паспорта? Это знак уважения к стране. И благодарность. Для нас, бразильцев, очень приятно стать гражданином другого государства. Это большая гордость. Россия - большая, мощная страна с огромной историей и культурой, здорово быть частью этого.
Напомним, зимой этого года бразильские легионеры "Зенита" Малком и Клаудиньо указом президента РФ Владимира Путина получили российские паспорта.
Малком защищает цвета клуба из Санкт-Петербурга с лета 2019 года. Нападающий сыграл 108 матчей за "сине-бело-голубых", в которых забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи. Атакующий полузащитник Клаудиньо перешел в "Зенит" в августе 2021 года. На его счету 15+17 по системе гол плюс пас в 61 встрече за петербуржцев.
Источник: Metaratings
Тренер "Зенита": Малком и Клаудиньо получили российские паспорта в знак уважения и в благодарность стране
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал, зачем бразильцы Малком и Клаудиньо получили гражданство России.
Фото: ФК "Зенит"