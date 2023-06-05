Об этом рассказал экс-полузащитник красно-белых Валерий Кечинов. Он поведал, что 70-летний ветеран, госпитализированный с инсультом, находится в общей палате, куда был на прошлой неделе переведен из реанимационного отделения. В настоящее время врачи готовят Юрия Васильевича к хирургическому вмешательству. Ожидается, что операция пройдет на будущей неделе.
Кечинов добавил, что Юрий Гаврилов испытывает проблемы с речью, однако понимает речь окружающих, пусть и с опозданием.
3 мая Гаврилов отпраздновал свой 70-летний юбилей. Бывший футболист является двукратным чемпионом СССР в составе "Спартака" и "Динамо". На его счету десять голов в 47 матчах в майке национальной сборной Советского Союза.
Источник: "РИА Новости"
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов испытывает проблемы с речью после инсульта и готовится к операции
Легендарный футболист "Спартака" Юрий Гаврилов испытывает речевые проблемы на фоне инсульта.
Фото: ФК "Спартак"