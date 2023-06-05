- В следующем сезоне ЦСКА сможет навязать борьбу "Зениту"? Почему же именно ЦСКА? Мне бы хотелось, чтобы и "Спартак" тоже навязал борьбу. Им бы неплохо усилиться. И "Локомотив" может успешно выглядеть. Я думаю, что несколько московских команд навяжут борьбу "Зениту", - приводит мнение Писарева "Спорт День за Днем".
Столичные клубы не могут обогнать "Зенит" из Санкт-Петербурга уже 5 лет. Петербуржцы 5-й год завоевывают золотые медали национального первенства. В этом сезоне дружина Сергея Семака заработала 70 очков. На 2-й строчке расположился ЦСКА Владимира Федотова. В активе красно-синего коллектива 58 турнирных баллов. Тройку лидеров замкнул другой столичный коллектив - "Спартак". Команда Гильермо Абаскаля по итогам 30 туров набрала 54 очка. Четвертое место занял "Ростов". Примечательно, что последний раз московский коллектив завоевывал чемпионство в 2018 году. Тогда золотые медали выиграл "Локомотив". У руля железнодорожников был Юрий Семин.
Писарев: несколько московских команд навяжут борьбу "Зениту" в следующем сезоне
Тренер сборной России Николай Писарев высказался о чемпионской интриги в следующем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"