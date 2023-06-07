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Гогниев: будут предложения - рассмотрю. После неудачи с "Химками" в РПЛ, наверное, боятся пока, переживают

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Тренер Спартак Гогниев рассказал, что готов рассматривать предложения о работе, когда они появятся.
Фото: Global Look Press
- Чем занимаюсь сейчас? Наслаждаюсь отдыхом с семьей. Соскучился ли по работе? Конечно, не хочется долгого простоя. Будут предложения - рассмотрю. Связывались со мной из "Динамо"? Нет, никто не звонил. Сейчас, после неудачи с "Химками" в РПЛ, наверное, боятся пока, переживают. Но это временно, буду рассматривать предложения, как появятся. Все будет хорошо.

Последним клубом в тренерской карьере Спартака Гогниева работы были "Химки". 42-летний специалист возглавил подмосковную команду в начале сентября 2022 года, сменив Николая Писарева. Он был уволен с поста главного тренера в апреле 2023 года. Под его руководством "красно-черные" из 19 матчей выиграли лишь один, добившись ничьей в 5 играх. Напомним, "Химки" по итогам сезона заняли предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетели в Первую лигу.

Ранее Гогниев тренировал владикавказскую "Аланию". Он трижды признавался тренером месяца в Футбольной национальной лиге.
Источник: Legalbet


Гогниев Химки Динамо
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