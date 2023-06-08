– Слова Артема Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро"? Прежде всего хочу сказать, что Дзюба – замечательный футболист. Но "Зенит" становился чемпионом и с ним, и без него. Мне кажется, Артем так сказал, потому что уже сам не играет за "Зенит", – заметил Малком в интервью "СЭ".
В одном из интервью после перехода в "Локомотив" в феврале текущего года Дзюба раскритиковал вектор трансферной политики "Зенита", направленный на легионеров из Латинской Америки. Бывший нападающий сине-бело-голубых посетовал, что клуб превратился в "Зенит Рио-де-Жанейро".
В дальнейшем Малком записал видео после победы над "Локомотивом", в котором потроллил Дзюбу словами про "Зенит Сан-Паулу". Полузащитник питерской команды Густаво Мантуан в недавнем интервью признался, что эти слова Артема придали дополнительной мотивации футболистам обыграть "Локо" и завоевать золотые медали РПЛ.
Малком – о словах Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро": Артем так сказал, потому что уже сам не играет за "Зенит"
Атакующий полузащитник "Зенита" Малком поделился реакцией на фразу нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы о том, что питерский клуб из-за большого числа бразильских легионеров превращается в "Зенит" Рио-де-Жанейро".
Фото: ФК "Зенит"