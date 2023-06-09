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Тренер "Сочи" Хохлов – об уходе Джанаева, Жоазиньо и Цаллагова: внутри клуба обсуждаем и решаем, с кем двигаемся дальше

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Главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов объяснил решение расстаться с голкипером Сосланом Джанаевым, а также полузащитниками Жоазиньо и Ибрагимом Цаллаговым.
Фото: ФК "Сочи"
– Мы внутри клуба обсуждаем и решаем, с кем двигаемся дальше. У нас есть ряд игроков, с которыми заканчивается контракт. Есть и ряд футболистов, с которыми хотим продлить. Это футбольная жизнь. Клуб постоянно кем-то интересуется, селекционная работа не останавливается. Естественно, и на вход, и на выход, – приводит слова Хохлова "Матч ТВ".

Сегодня "Сочи" официально объявил об уходе сразу троих футболистов. Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев покидает клуб по истечении срока действия контракта. В пресс-релизе "Сочи" выразил благодарность капитану за профессионализм и вклад в успехи команды, а также отметил лидерские функции вратаря как на футбольном поле, так и в раздевалке.

Джанаев защищал ворота "Сочи" с 2019 года. В общей сложности за его плечами 71 игра, в которых он 89 раз вынимал мяч из сетки и 23 раза отстоял на ноль. Кроме того, южане на своих ресурсах сообщили о расставании с полузащитниками Жоаозиньо и Ибрагимом Цаллаговым. По итогам завершившегося чемпионата России "Сочи" с 38 очками замкнул десятку сильнейших.


Сочи Джанаев Цаллагов Жоаозиньо Хохлов
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