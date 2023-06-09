– Справедливость восторжествовала на все сто процентов. Хотя думаю, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в эпизод. После игры, конечно, поддержали Виллиана. Поаплодировали его рассудку и хладнокровию, что он не поддался. Думаю, что стоит сказать "браво" за это. Не знаю, что бы сделал на его месте другой футболист.
На футбольном поле идет честное мужское противоборство. Думаю, там не место каким-то вещам. Да, всякое бывает в пылу борьбы. Но все-таки нужно уважительно друг к другу относиться во всех проявлениях. Я думаю, что жесты – очень серьезная вещь, которая может ранить человека, – приводит слова Федотова "СЭ".
Сегодня стало известно, что московский "Спартак" подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС о дисквалификации форварда красно-белых Александра Соболева за неприличный жест в адрес соперника. Апелляция будет рассмотрена в установленные регламентом сроки. Напомним, 26-летний нападающий получил максимально возможное дисциплинарное наказание - 4 игры дисквалификации. Причиной послужил непристойный жест спартаковца в адрес бразильского легионера "армейцев" Виллиана Роши.
Инцидент произошел во втором тайме дерби против ЦСКА в рамках 29-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака". Красную карточку в том матче также схлопотал Роша за повторение "жеста Соболева" с целью привлечь внимание судей к неспортивному действию россиянина. Позднее удаление бразильца было отменено.
Отметим, что Соболев отбыл одну игру дисквалификации, пропустив выездную встречу заключительного тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:1).
Тренер ЦСКА Федотов – о дисквалификации Соболева: жесты – очень серьезная вещь, которая может ранить человека
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поддержал решение отменить красную карточку защитнику "армейцев" Виллиану Роше и осудил жест форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: "Матч ТВ"